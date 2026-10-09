Γάζα-ΟΗΕ: Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού στη Γάζα δεν έχει επαρκές κατάλυμα ενόψει του χειμώνα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Λωρίδα της Γάζας ενόψει του επερχόμενου χειμώνα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εξέδωσε δραματική προειδοποίηση, τονίζοντας ότι σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού —περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι— στερείται επαρκούς καταλύματος και προστασίας, ενώ ζητά την άμεση απελευθέρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Τέταρτος Χειμώνας υπό Αντίξοες Συνθήκες

Πληθυσμός σε κίνδυνο: Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον τέταρτο κατά σειρά χειμώνα χωρίς προστασία από το κρύο, τις βροχές και τις πλημμύρες.

Κατάπαυση του πυρός: Η κρίση αυτή εξελίσσεται έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025.

Φθορά υποδομών: Πάνω από τις μισές σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα έχουν ξεπεράσει το όριο αντοχής τους (6–12 μήνες) και κρίνονται εντελώς ακατάλληλα.

Ετοιμόρροπα Κτίρια

Θανάσιμοι κίνδυνοι: Λόγω έλλειψης εναλλακτικών, χιλιάδες οικογένειες στεγάζονται σε βομβαρδισμένα, ετοιμόρροπα κτίρια. Τον περασμένο μήνα, η κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 παιδιά.

Φαινόμενο Ελ Νίνιο: Οι μετεωρολογικές προγνώσεις προειδοποιούν για σφοδρές βροχοπτώσεις που θα επιβαρύνουν τα κατεστραμμένα κτίρια και θα προκαλέσουν πλημμύρες, καθώς το αποχετευτικό δίκτυο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Υγειονομικός συναγερμός: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί για κατακόρυφη αύξηση των υγειονομικών κινδύνων και έξαρση ασθενειών λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης.

Μπλοκαρισμένη Βοήθεια & Έλλειψη Πόρων

Συνοριακοί περιορισμοί: Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές αρχές αρνούνται την πρόσβαση στα σημεία διέλευσης, κρατώντας μπλοκαρισμένο έτοιμο εξοπλισμό (σκηνές, ξυλεία, εργαλεία).

Έκκληση για πρόσβαση: Η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ, ζητά να επιτραπεί άμεσα και με προβλέψιμο τρόπο η εισαγωγή υλικών στέγασης.

Χρηματοδοτικό κενό: Οι διαθέσιμοι πόροι των ανθρωπιστικών οργανώσεων καλύπτουν μόλις το 17% των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού για τον χειμώνα. Οι ομάδες πεδίου αναγκάζονται να ανακυκλώνουν παλιά υλικά, λύση που αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκής.