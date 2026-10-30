Γαλλία: Προγραμματισμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σήμερα και αύριο

Ένταση επικρατεί στην Γαλλία, με αφορμή τις επικείμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο.

Φόβος για ζημιές στην πόλη του Παρισιού

Οι αστυνομικές αρχές του Παρισιού, προκειμένου να γλιτώσουν τις εικόνες που άφησαν προηγούμενες συγκεντρώσεις στην πόλη, αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις αυριανές πορείες και τις διαδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Μάλιστα, απάντησαν αρνητικά σε σχετικά αιτήματα τόσο των εργατικών συνδικάτων όσο και του κινήματος των λεγόμενων κίτρινων γιλέκων. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές πρότειναν να πραγματοποιηθούν διαδρομές στα όρια της πόλης του Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία στη διαδήλωση δεν μπορεί να αντιτίθεται στην ελευθερία του εμπορίου.

Επίσης, φόβο και αγωνία εκφράζουν οι καταστηματάρχες στο κέντρο του Παρισιού, δηλώνουν ότι έχουν πληγεί άμεσα και αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα. Τόσο λόγω των διαδηλώσεων και των λεηλασιών που υπέστησαν , όσο και λόγω των απαγορεύσεων στην κυκλοφορία των προσώπων.

Η απάντηση των φοιτητών, μαθητών και συνδικάτων

Από την άλλη οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μαθητών συνεχίζουν να θέλουν να διαδηλώσουν στις αυριανές πορείες και να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Ακόμη, και αυτοί αλλά και τα συνδικάτα, καταγγέλλουν τις απαγορεύσεις κάνοντας λόγο για «ανυπόφορη διοικητική καταπίεση» που, όπως υποστηρίζουν, «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διαδηλωτών».

Η φονική επίθεση στην πόλη Τραμπ

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η πόλη Τραμπ, όπου την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε η φονική επίθεση ενός ένοπλου άντρα. Ειδικότερα, πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του και σκότωσε έναν άνθρωπο, ενώ τραυμάτισε άλλους επτά. Η επίθεση σύμφωνα με έρευνες φαίνεται να είχε ρατσιστικά κίνητρα και συγκεκριμένα προς τους μετανάστες.

Σήμερα πραγματοποιείται, με την άδεια της αστυνομίας, συγκέντρωση για την απόδοση φόρου τιμής στα θύματα. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης φαίνεται να έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο κόμμα της Μαρίν Λεπέν «Εθνικός Συναγερμός», του οποίου ο πρόεδρος Τζορντάν Μπαρντελά είχε κατά το παρελθόν δηλώσει για την πόλη Τραπ ότι είναι «κρησφύγετο ισλαμιστών».

Παράλληλα, είχε ανακοινωθεί καθιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κατσαρόλες των «κίτρινων γιλέκων» έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, στο κέντρο του Παρισιού, την οποία απαγόρευσε ωστόσο η αστυνομία.

Αγωνία για τις αυριανές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνέζ χαρακτήρισε εξάλλου «υψηλού κινδύνου» την αυριανή νύχτα. Αναλυτικότερα, η αυριανή νύχτα είναι πιο ιδιαίτερη όχι μόνο λόγω των διαδηλώσεων, αλλά και λόγω του εορτασμού του Halloween. Στον συγκεκριμένο εαορτασμό είναι σύνηθες να βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι, όπως συνέβη και το προηγούμενο Σάββατο, περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Η αστυνομία του Παρισιού επίσης ανακοίνωσε ότι θα ισχύσουν για αύριο, Σάββατο, και μεθαύριο, Κυριακή, το βράδυ περιοριστικά μέτρα αναφορικά την κυκλοφορία των προσώπων σε περιοχές του κέντρου του Παρισιού.