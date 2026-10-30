Επιχείρηση Ετοιμότητα: Ποιές χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες

Σενάριο μέν ,είναι όμως οδηγία…. Σε 33 χώρες του Πλανήτη υπάρχουν οδηγίες- συστάσεις στα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για μια έκτακτη κρίση. Παροτρύνουν τους πολίτες να έχουν στο σπίτι τους βασικές προμήθειες, όπως νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έως μια σειρά ακόμη χωρών, οι αρχές εκδίδουν οδηγίες ετοιμότητας, καλώντας τους πολίτες να διατηρούν βασικές προμήθειες από 3 έως 10 ημέρες.

«Μην περιμένετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης: προετοιμαστείτε τώρα!», ανέφερε στο Χ κυβερνητικός λογαριασμός της γαλλικής περιφέρειας της Νορμανδίας.

Στον ίδιο χορό και η Βρετανία που εξέδωσε οδηγία ετοιμότητας και καλούσε τα νοικοκυριά να διαθέτουν προμήθειες για 72 ώρες. Η ενημερωτική εκστρατεία με την ονομασία «Be Ready» έχει στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν σοβαρές κρίσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις ή ενέργειες εχθρικών κρατών. Στα Σουπερ Μάρκετ αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το ΄΄νησί΄΄ έχουν εξαφανιστέι τα …. Χαρτιά Υγείας .

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC Radio: «Μου αρέσουν τα φασόλια μου, οπότε έχω άφθονα στο ντουλάπι, καθώς και σούπες. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα είδη που θα συνιστούσα στους ανθρώπους να διαθέτουν».

Παράλληλα, Ιαπωνία, Μεξικό και Ολλανδία συνιστούν στους πολίτες τους να διαθέτουν κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες, ενώ άλλες χώρες, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία προτείνουν αποθήκευση τροφίμων για περίπου μία εβδομάδα και η Γερμανία για 10 ημέρες.

«Να έχετε τρόφιμα, νερό και προμήθειες»

Το Newsweek επισημαίνει οτι σε ΄΄όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις συμβουλεύουν ολοένα και περισσότερο τους πολίτες τους να διαθέτουν προμήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα και απειλές στον κυβερνοχώρο.Διαφορετικές χώρες συνιστούν διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας. Συχνά συνιστάται η ύπαρξη προμηθειών έκτακτης ανάγκης για περίοδο τριών ημερών. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνέστησαν πρόσφατα στους πολίτες να έχουν έτοιμες προμήθειες για διάστημα 72 ωρών.

Στις ΗΠΑ, οι οδηγίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Ready.gov του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρουν: «Το να είστε προετοιμασμένοι σημαίνει να έχετε τα δικά σας τρόφιμα, νερό και άλλες προμήθειες για αρκετές ημέρες». Παρόμοια, ο Καναδάς συνιστά κιτ 72 ωρών.

Οι χώρες που έχουν δώσει οδηγία

Ευρώπη: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, Κροατία.

Βόρεια Αμερική: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό.

Νότια Αμερική: Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή, Βραζιλία.

Αφρική: Νότια Αφρική.

Ασία: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη.

Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία.