ΗΠΑ: Ελάφι εισέβαλε σε πλυντήριο ρούχων στη Βόρεια Καρολίνα

Ένα ελάφι προκάλεσε αναστάτωση σε κατάστημα με πλυντήρια ρούχων στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας, όταν έπεσε πάνω σε μία γυναίκα και στη συνέχεια πέρασε στο εσωτερικό του χώρου σπάζοντας την τζαμαρία.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζώο να κινείται μέσα στο κατάστημα και να πηδά πάνω από πλυντήρια, ενώ οι πελάτες παρακολουθούσαν τρομαγμένοι. Το ελάφι παρέμεινε στον χώρο περίπου δύο λεπτά και τελικά βγήκε από τη σπασμένη τζαμαρία.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κόρι Πέντεργκρας, δεν βρισκόταν στο κατάστημα όταν έγινε το περιστατικό. Όπως εξήγησε, ενημερώθηκε τηλεφωνικά από εργαζόμενή του αμέσως μετά την είσοδο του ζώου στον χώρο.

Κλειστό για μία ημέρα το πλυντήριο ρούχων

Το κατάστημα στο Γουίνστον-Σάλεμ παρέμεινε κλειστό για μία ημέρα, έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά στην τζαμαρία. Χρειάστηκε επίσης να τακτοποιηθούν έπιπλα και να καθαριστεί ο χώρος μετά τη διέλευση του ελαφιού.

Ο Κόρι Πέντεργκρας ανέφερε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κατάστημα δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα.

Πηγή Βίντεο: X – CBS News