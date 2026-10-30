Σκωτία: Έρευνα για μια διαμονή του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο Κάστρο Μπαλμόραλ με τον Έπστιν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου, οι αστυνομικές αρχές της Σκωτίας πραγματοποιούν προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη διαμονή του πρίγκιπα Άντριου και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπστιν, στο Κάστρο Μπαλμόραλ το 1999.

Όπως μετέδωσαν το Sky News και το πρακτορείο PA, στην ίδια συνάντηση φέρεται να έδωσε το παρών και η φυλακισμένη πλέον συνεργός του Έπστιν, Γκίλεν Μάξγουελ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τους σχετικές πληροφορίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο.

Η αστυνομία τόνισε ότι κάθε έρευνα καθοδηγείται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των θυμάτων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση όσο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Daily Express ανέφερε ότι οι έρευνες αφορούν ισχυρισμούς πως γυναίκες έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων και διακινήθηκαν προς το κτήμα στη Σκωτία.

Φωτογραφίες που δόθηκαν παλαιότερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου και τον ‘Επστιν σε μια εξόρμηση για σκοποβολή στο Κάστρο.

Το Κάστρο Μπαλμόραλ, το οποίο βρίσκεται στα Χάιλαντς της Σκωτίας, ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια από το 1852.

Το Κάστρο περιγράφεται ως «ένα πολύτιμο καταφύγιο για τη βασιλική οικογένεια» και είναι το μέρος όπου απεβίωσε η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ το 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τόσο τον τίτλο του πρίγκιπα όσο και τον τίτλο του δούκα, εξαιτίας της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Έπστιν.

Ο πρώην δούκας της Υόρκης συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου —ημέρα των 66ων γενεθλίων του— ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, κατόπιν καταγγελιών ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπστιν στο διάστημα που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Αντριου ανακρίθηκε από τις αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη.