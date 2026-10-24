Live: Η πορεία των μαθητών στην Γαλλία. Πάνω απο 35.000 στους δρόμους

Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με τις αρχές να φοβούνται για επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, έως το μεσημέρι έχουν γίνει 135 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περίπου 35.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί σε δημόσιους χώρους.

Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά επεισόδια σε εθνικό επίπεδο, αν και στη Λυών η αστυνομία είχε ήδη κάνει χρήση δακρυγόνων.