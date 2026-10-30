«Μας θάβουν» οι Κινέζοι! Πόλεμος για τα φέρετρα στην Ευρώπη

Αντιμέτωπη με μια ολοένα και πιο δύσκολη μάχη βρίσκεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία φερέτρων. Οι κατασκευαστές στρέφονται στις Βρυξέλλες, ζητώντας έρευνα για τις κινεζικές εισαγωγές, τις οποίες θεωρούν απειλή για την επιβίωση των επιχειρήσεών τους.

Ήδη έχει σχηματιστεί συμμαχία ευρωπαϊκών εταιρειών, η οποία βρίσκεται σε επαφή με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενος στόχος είναι η κατάθεση επίσημης καταγγελίας για πιθανό ντάμπινγκ, δηλαδή για πωλήσεις κινεζικών προϊόντων σε τιμές χαμηλότερες από την κανονική τους αξία.

Τα στοιχεία που επικαλείται ο κλάδος είναι ενδεικτικά της πίεσης. Μέσα σε πέντε χρόνια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατασκευής φερέτρων μειώθηκαν από περίπου 120 σε 90. Περίπου μία στις τέσσερις έκλεισε, ενώ όσες παρέμειναν στην αγορά απορρόφησαν μόλις το μισό της παραγωγής που άφησαν πίσω τους οι επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά.

Μεγάλο χάσμα στις τιμές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κατασκευαστών, το κόστος παραγωγής ενός φερέτρου στην Κίνα είναι περίπου το ένα τρίτο σε σχέση με ένα αντίστοιχο προϊόν που κατασκευάζεται στην Ιταλία, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται το ίδιο είδος ξύλου.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί αποδίδουν τη διαφορά στις κρατικές επιδοτήσεις, το φθηνότερο εργατικό δυναμικό, τις φορολογικές διευκολύνσεις και το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών. Εκτιμούν, επίσης, ότι η αύξηση των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα ενδέχεται να στρέφει μεγαλύτερες ποσότητες προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η απάντηση των Βρυξελλών

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί καλούνται τώρα να συγκεντρώσουν στοιχεία για το κόστος κατασκευής, τις πρώτες ύλες, τους μισθούς και τις τιμές πώλησης, ώστε να τεκμηριώσουν την καταγγελία τους.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι διαθέτει ήδη περισσότερα από 200 μέτρα εμπορικής προστασίας απέναντι σε αθέμιτες εισαγωγές. Μόνο το 2025 ξεκίνησε 32 νέες έρευνες εμπορικής άμυνας.

Προηγούμενο υπάρχει και στον κλάδο των κεριών. Τον Ιανουάριο επιβλήθηκαν κινεζικά αντιντάμπινγκ δασμοί από 56% έως 60%, μετά από έρευνα για τις επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Για τους κατασκευαστές φερέτρων, το ζητούμενο είναι πλέον να αποδείξουν ότι ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με ίσους όρους. Και αυτή τη φορά, η μάχη για την ευρωπαϊκή παραγωγή δίνεται σε μια αγορά όπου η ζήτηση δεν σταματά ποτέ.