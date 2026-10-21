Γαλλία: Αναβολή, λόγω των διαδηλώσεων, πολλών ποδοσφαιρικών αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για το ερχόμενο Σάββατο

Η γαλλική αστυνομία σε συνεργασία με τη Λίγκα Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (LFP) ανακοίνωσε την αναβολή πολλών ποδοσφαιρικών αγώνων της Ligue 1 που ήταν προγραμματισμένοι για το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα, δεν θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στην Τουλούζη (Τουλούζ – Λυών) και στο Μπορντό (Μπορντό – Σεντ Ετιέν), ενώ είχε προηγηθεί και η αναβολή του αγώνα στο Παρίσι (Παρί Σεν Ζερμέν – Μονπελιέ).

Η απόφαση ελήφθη λόγω των εκτεταμένων διαδηλώσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», καθώς οι τοπικές αρχές αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό στα γήπεδα, επιλέγοντας να αποδεσμεύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, κάθε Σαββατοκύριακο κινητοποιούνται περίπου 60.000 αστυνομικοί αποκλειστικά και μόνο για την ασφάλεια των θεατών των ποδοσφαιρικών συναντήσεων.