Συνάντηση Κάλας- Φιντάν: Στο επίκεντρο το

Συνάντηση θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες, η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Στην ατζέντα της συνάντησης, θα είναι το Τουρκο-λιβυκό Μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών στην Μεσόγειο, οι εξελίξεις στη μέση Ανατολή, το Κυπριακό, αλλά και οι υβριδικές απειλές στη Μαύρη Θάλασσα.

Τόσο τη συνάντηση, όσο και τη θεματολογία αυτής, επιβεβαίωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Ερωτηθείς το εάν θα τεθεί το ζήτημα της επικύρωσης του Τουρκο-λιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, μετά την κοινή δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Αντόνιο Κόστα, αλλά και αν η ΕΕ σκοπεύει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες διπλωματικές κινήσεις προς την Άγκυρα και την ΕΕ, ο Κρίστιαν Βίγκαντ, δήλωσε ότι η ΕΕ αξιολογεί τις επιπτώσεις της εξέλιξης, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη.

Και πρόσθεσε, ότι η «η προτεραιότητά μας παραμένει ο διάλογος, η αποκλιμάκωση και η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας», ενώ πρόσθεσε, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών-μελών της.

Ανέφερε επίσης, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι συμφωνίες ή συνεννοήσεις που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη ή για κράτη-μέλη της Ένωσης.

Να σημειωθεί, ότι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, κατά διάρκεια κοινής χθεσινής (20/10/2026) δήλωσής τους, εξέφρασαν τη λύπη τους για την επικύρωση του λεγόμενου τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ΕΕ ότι το μνημόνιο δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.