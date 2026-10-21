ΗΠΑ: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα λόγω πορνό

Σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία, αντιμετωπίζει η 44χρονη Christine Chao στη Γιούτα των ΗΠΑ, μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων που στοίχισε τη ζωή σε έναν 66χρονο οδηγό.

Η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιούσε το κινητό της για να περιηγείται σε πορνογραφική ιστοσελίδα ενώ οδηγούσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο σε αυτοκινητόδρομο της Γιούτα, σε σημείο όπου εκτελούνταν οδικά έργα και η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία. Η Chao συνελήφθη, ενώ χθες της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η προσοχή της στο κινητό για τουλάχιστον δύο λεπτά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπόθεση, η 44χρονη είχε απομακρύνει το βλέμμα της από την κυκλοφορία για τουλάχιστον δύο λεπτά.

Στη συνέχεια, το όχημά της προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο. Το δεύτερο όχημα χτύπησε έπειτα τρίτο ΙΧ, προκαλώντας την αλυσιδωτή σύγκρουση.

Νεκρός ο 66χρονος οδηγός

Από την καραμπόλα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ένας 66χρονος οδηγός, ο οποίος κατέληξε. Η σύγκρουση έγινε ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο είχε επιβαρυνθεί λόγω των εργασιών στο οδικό δίκτυο.

Κατά την ανάκρισή της, η Christine Chao παραδέχθηκε ότι δεν είχε στραμμένη την προσοχή της στον δρόμο, καθώς κοιτούσε το κινητό της.