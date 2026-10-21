Ρωσία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος στο Καλίνινγκραντ

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην επαρχία Τσερνιαχόφσκ, στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης.

Οι δύο πιλότοι εγκατέλειψαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τα καθίσματα εκτίναξης και διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή και δεν μετέφερε φορτίο πυρομαχικών. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το σημείο και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του.

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

Οι λόγοι που οδήγησαν στην πτώση του μαχητικού παραμένουν άγνωστοι.

Η προηγούμενη τραγωδία στην Τσερνιαχόφσκ

Το νέο περιστατικό στην Τσερνιαχόφσκ διαφοροποιείται από τη συντριβή άλλου μαχητικού αεροσσκάφφους στην ίδια επαρχία τον Αύγουστο του 2023. Τότε, οι χειριστές δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα καθίσματα εκτίναξης και έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή Βίντεο: Χ – The Tectonic