Το Κάιρο απορρίπτει την επικύρωση του Τουρκο-λιβυκού μνημονίου

Απορρίπτει η Αίγυπτος, την επικύρωση του Τουκο-λιβυκού Μνημονίου, από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, ανέφερε ωστόσο σε ανακοίνωσή του, ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο.

Να σημειωθεί, ότι το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, ενέκρινε χθες το Τουρκο-λιβυκό μνημόνιο , το οποίο, σύμφωνα με δύο βουλευτές, θα οδηγήσει σε στρατηγικά πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας, πολιτικής και εθνικής ασφάλειας και το οποίο ανατρέπει μια απόφαση του 2020 για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.