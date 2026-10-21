Ινδία: Ελέφαντας βγήκε εκτός ελέγχου σε θρησκευτική παρέλαση

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πόλη Σιβαμόγκα της Ινδίας, όταν ελέφαντας που συμμετείχε σε θρησκευτική παρέλαση Dasara βγήκε εκτός ελέγχου και άρχισε να τρέχει στους δρόμους, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και κτίρια.

Το ζώο μετέφερε στην πλάτη του την τελετουργική κατασκευή Ambari, βάρους περίπου 650 κιλών, πάνω στην οποία βρισκόταν το άγαλμα της θεάς Chamundeshwari. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η ασημένια κατασκευή έπεσε στο έδαφος, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Οι χειριστές του ελέφαντα και οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν να περιορίσουν το ζώο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και κτηνίατροι, οι οποίοι φέρεται να του χορήγησαν ηρεμιστικό.

Βίντεο από το συμβάν καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία του ελέφαντα και την αναστάτωση που επικράτησε στους δρόμους. Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς πολιτών, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό του χειριστή.

Η παρέλαση Dasara αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό γεγονός στην Ινδία. Η Ambari χρησιμοποιείται σε τέτοιες τελετές για τη μεταφορά ιερών αγαλμάτων, γεγονός που έκανε την πτώση της ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό για τους διοργανωτές.