Κέιτ Μίντλετον: Η τιάρα της Νταϊάνα αξίας 135 εκ. δολαρίων έκλεψε την παράσταση

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν εχθές ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προς τιμήν του σουλτάνου του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ Αλ Σαΐντ, στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Η Κέιτ επέλεξε μια εντυπωσιακή κίτρινη τουαλέτα του οίκου Elie Saab, με εκτιμώμενη αξία 6.500 δολαρίων. Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με την τιάρα Queen Mary’s Lover’s Knot, ένα ιστορικό κόσμημα που είχε αγαπήσει ιδιαίτερα η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Λίγο πριν από τη δεξίωση, ο επίσημος λογαριασμός του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ζευγαριού.

«Ready for tonight’s State Banquet in Windsor», έγραφε η λεζάντα, δηλαδή «Έτοιμοι για το αποψινό επίσημο δείπνο στο Γουίνδσορ». Τη φωτογραφία τράβηξε ο Βρετανός φωτογράφος Greg Williams.

Η τιάρα που συνδέθηκε με τη Νταϊάνα

Η Queen Mary’s Lover’s Knot δημιουργήθηκε το 1913 από τον οίκο Garrard για τη βασίλισσα Μαίρη. Διαθέτει διαμάντια και μαργαριτάρια σε σχήμα δάκρυ και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοσμήματα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα την είχε φορέσει επανειλημμένα σε επίσημες εμφανίσεις της, κάνοντάς την άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια εικόνα της. Η Κέιτ την επέλεξε για πρώτη φορά το 2015 και έκτοτε την έχει φορέσει αρκετές φορές σε βασιλικές δεξιώσεις.

Η αξία της τιάρας υπολογίζεται σε περίπου 135 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το ποσό, ωστόσο, δεν αποτελεί επίσημη αποτίμηση.

Τα κοσμήματα και η εμφάνιση της βραδιάς

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε επίσης διαμαντένια σκουλαρίκια και βραχιόλι που ανήκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Η εμφάνισή της συνδύασε την υψηλή ραπτική με κοσμήματα που κουβαλούν τη δική τους ιστορία.

Στο δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου βρέθηκαν περίπου 160 προσκεκλημένοι, στο πλαίσιο της κρατικής επίσκεψης του σουλτάνου του Ομάν στη Βρετανία. Στην ίδια εκδήλωση, η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε μπλε φόρεμα και την τιάρα Girls of Great Britain and Ireland.

Η εμφάνιση της Κέιτ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι μόνο για το έντονο χρώμα της τουαλέτας της, αλλά και για την επιλογή ενός κοσμήματος που παραμένει συνδεδεμένο με τη μνήμη της Νταϊάνα.