Γαλλία: 90χρονος σκότωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του

Σοκ προκάλεσε στην Γαλλία η είδηση ότι 90χρονος σκότωσε τους δύο ηλικιωμένους γείτονές του στη περιοχή της Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ο ηλικιωμένος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τους δύο γείτονές του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισαγγελία του Πω ο 90χρονος κρατείται προσωρινά για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες .

Όπως αναφέρουν άλλες πληροφορίες, τα θύματα είναι ένας 85χρονος και η 82χρονη σύζυγός του. Συγκεκριμένα, φέρεται ότι ο 90χρονος διαπληκτιζόταν συχνά και για χρόνια με τους δύο ηλικιωμένους για θέματα γειτονίας.

Ο ενενηντάχρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική εναντίον των δύο ογδοντάχρονων. Το ζευγάρι πέθανε επιτόπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας άρπαξε το όπλο του, αφού ο γείτονάς του τού πέταξε μια πέτρα.

Ο 90χρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Ο δράστης ήταν συνεργάσιμος κατά την διάρκεια της σύλληψης.