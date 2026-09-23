LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Γαλλία: 90χρονος σκότωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του

Τους σκότωσε με κυνηγετικό όπλο
ΔΙΕΘΝΗ
23/09/2026 14:47
Γαλλία: 90χρονος σκότωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του
PHOTO - Bruno Martin

Σοκ προκάλεσε στην Γαλλία η είδηση ότι 90χρονος σκότωσε τους δύο ηλικιωμένους γείτονές του στη περιοχή της Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ο ηλικιωμένος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τους δύο γείτονές του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισαγγελία του Πω ο 90χρονος κρατείται προσωρινά για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες .

Όπως αναφέρουν άλλες πληροφορίες, τα θύματα είναι ένας 85χρονος και η 82χρονη σύζυγός του. Συγκεκριμένα, φέρεται ότι ο 90χρονος διαπληκτιζόταν συχνά και για χρόνια με τους δύο ηλικιωμένους για θέματα γειτονίας.

Ο ενενηντάχρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική εναντίον των δύο ογδοντάχρονων. Το ζευγάρι πέθανε επιτόπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας άρπαξε το όπλο του, αφού ο γείτονάς του τού πέταξε μια πέτρα.

Ο 90χρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Ο δράστης ήταν συνεργάσιμος κατά την διάρκεια της σύλληψης.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης