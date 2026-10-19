Γαλλία: 350 προσαγωγές την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παρίσι

Περισσότερες από 350 προσαγωγές σημειώθηκαν την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, ως αποτέλεσμα των σοβαρών επεισοδίων στα οποία λεηλατήθηκαν περίπου 30 εμπορικά καταστήματα. Τις πληροφορίες αυτές δημοσιοποίησαν επίσημα ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, και ο δήμαρχος, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

Σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, οι αρχές προχώρησαν σε 2.331 προσαγωγές μέσα στο Σαββατοκύριακο, με δεκάδες πολίτες να οδηγούνται σε προσωρινή κράτηση λόγω της εμπλοκής τους στα βίαια σκηνικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου την Κυριακή, με σφοδρές συγκρούσεις και πλιάτσικο σε επιχειρήσεις του Παρισιού, ενώ ανάλογα περιστατικά και απόπειρες διαρρήξεων καταγράφηκαν επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και στην ευρύτερη περιοχή της Νάντης.

Οι καταστροφές σε δημόσια κτίρια και δημαρχεία, οι επιδρομές σε καταστήματα και οι γεμάτοι συντρίμμια δρόμοι έχουν προκαλέσει έντονο σοκ στην κοινή γνώμη. Το κύμα αυτό της βίας ξέσπασε αμέσως μετά τις μαζικές πανεθνικές διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης.