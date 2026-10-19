ΗΠΑ: Ο Ίλον Μασκ προανήγγειλε ότι το 2027 θα προσφέρει από μία μετοχή του στη SpaceX σε κάθε παιδί στη χώρα

Ο πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, που στηρίζει πολιτικά τους Ρεπουμπλικάνους και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι το 2027 θα προσφέρει από μία μετοχή του στην εταιρεία SpaceX «σε κάθε παιδί» στις ΗΠΑ.

«Την επόμενη χρονιά θα προσφέρω μία μετοχή μου της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X. «Αυτή θα είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς», σημείωσε χωρίς να προσθέτει την παραμικρή λεπτομέρεια για το σχέδιό του.

Λίγες ημέρες πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, η νέα εξαγγελία του Έλον Μασκ φέρνει στη μνήμη τη δέσμευση που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος είχε υποσχεθεί τη διανομή ενός «μερίσματος» ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ιστορική οικονομική επιτυχία της SpaceX, η οποία με την είσοδό της στη Γουόλ Στριτ κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας τον Ιούνιο αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη στην ιστορία των χρηματοοικονομικών αγορών, συγκεντρώνοντας το αστρονομικό ποσό των 85,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η οικονομική ισχύς του Μασκ ενισχύεται σημαντικά από αυτή την εξέλιξη, καθώς τα επίσημα στοιχεία του Forbes δείχνουν ότι ο ίδιος διατηρεί το 38% των μετοχών της SpaceX.

Το μέγεθος μιας τέτοιας πιθανής παροχής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τα δημογραφικά δεδομένα των ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με την απογραφή του 2024, ο ανήλικος πληθυσμός της χώρας (παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών) άγγιζε τα 73 εκατομμύρια.