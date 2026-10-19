Λούβρο: Άφαντα τα κοσμήματα έναν χρόνο μετά τη ληστεία

Έναν χρόνο μετά τη θεαματική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, τα οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι τέσσερις βασικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί και παραμένουν στη φυλακή εν αναμονή της δίκης τους, αλλά οι έρευνες των γαλλικών αρχών δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025. Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες και χρησιμοποιώντας βιομηχανικούς δίσκους κοπής, εισέβαλαν στο μουσείο και διέφυγαν με οκτώ πολύτιμα αντικείμενα. Ανάμεσά τους βρίσκονται μια καρφίτσα και ένα στέμμα που ανήκαν στην Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε χαρακτηρίσει τη ληστεία επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Οι έρευνες χωρίς αποτέλεσμα και το ενδεχόμενο ομολογίας

Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν μέσα σε δέκα ημέρες από τη διάρρηξη. Οι αρχές έψαξαν στις κατοικίες τους, σε σπίτια συγγενών, αλλά και σε υπόγεια, γκαράζ και σοφίτες, χωρίς να βρουν τα κοσμήματα.

Ο ειδικός στην ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης Κρίστοφερ Μαρινέλο εκτιμά ότι οι δράστες ενδέχεται αρχικά να έκρυψαν τα αντικείμενα κοντά στο Παρίσι. Από την πλευρά του, ο Ολλανδός ερευνητής Άρθουρ Μπραντ θεωρεί πιθανό κάποιος από τους κατηγορουμένους να αποκαλύψει την τοποθεσία τους, ενδεχομένως με αντάλλαγμα ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Αμβέρσα, Τελ Αβίβ και Ινδία στους πιθανούς προορισμούς

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν τα κοσμήματα να έχουν μεταφερθεί εκτός Γαλλίας και να βρίσκονται στα χέρια προσώπων που δραστηριοποιούνται παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων.

Η Αμβέρσα, σημαντικό διεθνές κέντρο εμπορίας διαμαντιών, το Τελ Αβίβ και η Ινδία αναφέρονται ως πιθανοί προορισμοί. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ερευνητές είναι το ενδεχόμενο να έχουν αποσυναρμολογηθεί τα κοσμήματα και να έχουν επανακοπεί οι πολύτιμοι λίθοι, ώστε να δυσκολέψει η αναγνώρισή τους και να επιστρέψουν στη νόμιμη αγορά.

Γιατί υπάρχει ακόμη ελπίδα να βρεθούν

Παρά τις δυσκολίες, οι ειδικοί δεν θεωρούν χαμένη την υπόθεση. Προηγούμενες ληστείες έχουν δείξει ότι κλεμμένα έργα τέχνης μπορούν να εντοπιστούν ακόμη και χρόνια μετά την εξαφάνισή τους.

Τα οκτώ κοσμήματα παραμένουν καταχωρισμένα ως αγνοούμενα στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα έργα τέχνης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα έργα τέχνης, Κοράντο Κατέσι, η ανάκτηση τέτοιων αντικειμένων μπορεί να χρειαστεί από τρεις μήνες έως και 40 χρόνια.