Τουρκία: 36 συλλήψεις για 811 παράνομες πωλήσεις ωαρίων

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 36 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα που φέρεται να οργάνωνε την αποστολή γυναικών στο εξωτερικό, όπου πωλούσαν ωάρια έναντι χρηματικής αμοιβής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 επαρχίες, μεταξύ των οποίων και η Κωνσταντινούπολη, ενώ η δικογραφία αφορά συνολικά 53 υπόπτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, οι αρχές κατέγραψαν 811 πωλήσεις ωαρίων από 41 γυναίκες. Η υπόθεση φέρεται να έχει διασυνδέσεις στην Τουρκία, στα Κατεχόμενα της Κύπρου, στην Αλβανία και τη Γεωργία.

Ειδικότερα, η έρευνα, η οποία παραμένει σε εξέλιξη, άρχισε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω του CİMER, της επίσημης πλατφόρμας επικοινωνίας των πολιτών με τις τουρκικές αρχές. Τον χειρισμό της υπόθεσης ανέλαβε η εισαγγελία της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης, μέσω του γραφείου διερεύνησης τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.

Τα στοιχεία για τις 811 πωλήσεις ωαρίων

Οι ερευνητές εξέτασαν τηλεφωνικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας, γνωστή ως MASAK, καθώς και δεδομένα για ταξίδια στο εξωτερικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Από την αξιολόγηση του υλικού προέκυψε, κατά τις αρχές, ότι γυναίκες με τουρκική υπηκοότητα κατευθύνονταν εκτός χώρας με σκοπό να πουλήσουν τα ωάρια τους για οικονομικό όφελος. Συγκεκριμένα, οι 41 γυναίκες που περιλαμβάνονται στην έρευνα φέρονται να πραγματοποίησαν αθροιστικά 811 πωλήσεις ωαρίων.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν τις διασυνδέσεις της ομάδας και να αναζητούν όσους δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι 53 ύποπτοι και οι εκκρεμείς συλλήψεις

Στους 53 υπόπτους περιλαμβάνονται ένας φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, πέντε φερόμενοι διαχειριστές του δικτύου, οι 41 γυναίκες που αναγνωρίστηκαν ως δότριες ωαρίων, δύο ειδικοί στη γυναικολογία και τη μαιευτική και τέσσερα άτομα που φέρονται να αναλάμβαναν την οργάνωση ταξιδιών.

Κατά τις ταυτόχρονες επιχειρήσεις συνελήφθησαν 36 ύποπτοι. Ενώ, ένας ακόμη είχε ήδη διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στη φυλακή. Οι αρχές αναζητούν τους υπόλοιπους 16, από τους οποίους επτά φέρονται να βρίσκονται στο εξωτερικό.

Οι κατηγορίες και οι επιμέρους ευθύνες των εμπλεκομένων θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η εισαγγελία και οι αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση συνεχίζουν την έρευνα.

Το μήνυμα του Ακίν Γκιουρλέκ για την έρευνα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις ενέργειες κατά οργανώσεων που αποκομίζουν παράνομα κέρδη μέσω της εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος. Παράλληλα, ευχαρίστησε την εισαγγελία της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης και τις αστυνομικές μονάδες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Κανένα οικονομικό όφελος δεν υπερισχύει της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας».