Ισπανία: Δύο νεκροί από πλημμύρες στα ανατολικά λόγω ισχυρής βροχής

Η παραλία στην Ολίβα, στη Λα Σαφόρ της Βαλένθια, βρίσκεται κάτω από το νερό σήμερα το πρωί. Αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και ελικόπτερα διασώζουν ανθρώπους, με περίπου 200 άτομα εγκλωβισμένα σε όλη την πόλη.

Περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κάμπινγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο δήμαρχος λέει ότι ορισμένα σπίτια είναι πλέον προσβάσιμα μόνο από αέρος.

Η φονική πλημμύρα είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.Οι αρχές καλούν τους κατοίκους Βαλένθια να παραμείνουν σπίτια τους, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα.

Βίντεο που δημοσίευσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία παρουσιάζουν δρόμους στη Βαλένθια που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και της Αλικάντε.

«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα, υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Σαγούντο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ στην Καταλονία μια γυναίκα που είχε πέσει σε χείμαρρο εντοπίστηκε νεκρή από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, μετά και το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας.