Ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στην Βαλτική

Ουκρανική επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης σημειώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική θάλασσα.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι.

Το συγκεκριμένο λιμάνι έχει ήδη υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ (βορειοδυτικά).

«Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι επίθεση drones έπληξε τον τομέα του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, προκαλώντας πυρκαγιά», σύμφωνα με ανακοίνωση του Αλεξάντρ Ντραζντένκα μέσω Telegram. Επίσης, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το συγκεκριμένο λιμάνι, στον Κόλπο της Φινλανδίας, είναι υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων και άνθρακα.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη καταρρίφθηκαν συνολικά 150 «εχθρικά UAVs» στην περιφέρεια Λένινγκραντ κατά τη διάρκεια της νύχτας και πρόσθεσε ότι «οι επιχειρήσεις» συνεχίζονταν.

Το αεροδρόμιο Πούλκαβα, το οποίο εξυπηρετεί την Αγία Πετρούπολη και την περιφέρεια, ανέφερε ότι τουλάχιστον 18 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντραζντένκα, υπέστη ζημιά υποδομή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια.

Επίσης, τα κράτη της Βαλτικής, δηλαδή η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία, προειδοποίησαν τους πολίτες για την απειλή drones. Ενώ η Φινλανδία επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση των αεροσκαφών και των πλοίων εν μέσω της επιδρομής.