Εκτροχιασμός τρένου στην Ινδία. Πέντε βαγόνια βρέθηκαν εκτός των γραμμών

Πέντε βαγόνια επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Καλκούτα προς το Μιζοράμ εκτροχιάστηκαν σήμερα το πρωί στο Ασάμ. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, προσθέτοντας ότι μόνο λίγοι επιβάτες ανέφεραν ελαφρούς τραυματισμούς.

Πως σημειώθηκε ο εκτροχιασμός

Το ατύχημα με το Kolkata-Sairang Express σημειώθηκε στις 6:54 π.μ. κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ντιγκάρου στο Ασάμ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι το τρένο επιχείρησε να επιτρέψει τη διέλευση σε άλλο τρένο, όμως ο μηχανοδηγός δεν κατάφερε να ελέγξει την ταχύτητα, «με αποτέλεσμα το ατυχές περιστατικό εκτροχιασμού, κατά το οποίο εκτροχιάστηκαν η μηχανή και πέντε βαγόνια».

Οι σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες μεταφέρονται στους προορισμούς τους με εναλλακτικό τρένο.

Πλάνα από νοσοκομείο έδειξαν ορισμένους ανθρώπους να μιλούν για τους ελαφρούς τραυματισμούς που υπέστησαν. Ένας από αυτούς είχε επίδεσμο γύρω από το χέρι του, ενώ ένας άλλος έλαβε περίθαλψη για έναν ελαφρύ τραυματισμό στον μηρό.