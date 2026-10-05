FBI: Συνελήφθη γυναίκα στις ΗΠΑ για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Στη σύλληψη 34χρονης γυναίκας, την οποία κατηγορούν για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προχώρησε το FBI στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Η Γουανγίνγκ Τζανγκ, κάτοικος του Ιρβάιν στην Καλιφόρνια, φέρεται να δρούσε ως μυστική πράκτορας του Πεκίνου και να παρακολουθούσε πρόσωπο από το περιβάλλον αξιωματούχου της Ταϊβάν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελικό λειτουργό στην Καλιφόρνια, Μπιλ Εσέιλι, η Τζανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025, όπου, κατόπιν εντολής Κινέζων αξιωματούχων, φέρεται να παρακολουθούσε άτομο που βρισκόταν πολύ κοντά σε αξιωματούχο της κυβέρνησης της Ταϊβάν.

Η 34χρονη κατηγορείται ότι έστελνε στους Κινέζους αξιωματούχους φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος του προσώπου που παρακολουθούσε.

Η Τζανγκ φέρεται να παρακολουθούσε την οικογένεια ξένου ηγέτη σε αμερικανικό έδαφος για λογαριασμό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στη συνέχεια επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Σαγκάη.

Η Τζανγκ οδηγήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.