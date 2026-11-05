Έξι νεκροί από πυρκαγιά σε κατοικία στη Νέα Υόρκη

Βαρύς είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατοικία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη τέσσερις ένοικοι τραυματίστηκαν.

Την τραγωδία επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο της φωτιάς.

«Συντετριμμένος ανακοινώνω πως έξι Νεοϋορκέζοι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συνοικία Σάνσετ Παρκ, περίπου οκτώ χιλιόμετρα από το Μανχάταν. Οι εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλες φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα του σπιτιού.

Τέσσερις νεκροί πριν φτάσει η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον Μαμντάνι, οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά από την ειδοποίηση.

Ωστόσο, τέσσερις άνθρωποι είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους. Άλλοι δύο υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες.

Από την επιχείρηση διάσωσης τραυματίστηκαν επίσης τρεις πυροσβέστες και δύο αστυνομικοί. Τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Άγνωστα τα αίτια της φωτιάς

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αιτία.

Χαρακτήρισε το συμβάν καταστροφικό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους κατοίκους της περιοχής.

Η νέα τραγωδία έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από άλλη φονική πυρκαγιά στο Μπρονξ. Τότε, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε διαμέρισμα, η οποία προκλήθηκε από μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου.