Ευρώπη σε συναγερμό: 25 πτήσεις στο στόχαστρο ψεύτικων απειλών για βόμβες

Νέο κύμα απειλών για τοποθέτηση βομβών αναστάτωσε την ευρωπαϊκή αεροπορία. Τουλάχιστον 25 επιβατικές πτήσεις επηρεάστηκαν σήμερα, με αρκετά αεροσκάφη να αλλάζουν πορεία, να πραγματοποιούν έκτακτες προσγειώσεις ή να συνοδεύονται από μαχητικά.

Πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες. Μέχρι τις 15:30 ώρα Ελλάδας, είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 25 πτήσεις με έκτακτες διαδικασίες ασφαλείας.

Σε αρκετά αεροδρόμια οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, ενώ ειδικά κλιμάκια έλεγξαν τα αεροσκάφη. Σε καμία από τις περιπτώσεις που έγιναν γνωστές δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Από τη Σόφια μέχρι την Πράγα

Στη Βουλγαρία, τρία αεροσκάφη της Ryanair δέχθηκαν απειλές για βόμβα κατά την εκτέλεση δρομολογίων από Μαδρίτη, Κοπεγχάγη και Λονδίνο προς τη Σόφια.

Τα δύο προσγειώθηκαν κανονικά στην πρωτεύουσα. Το τρίτο, από το Λονδίνο-Στάνστεντ, οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς ευρήματα.

Συναγερμός σήμανε και στην Τσεχία. Τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα βρέθηκαν στο επίκεντρο απειλών για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι απειλές δύσκολα θα αποδεικνύονταν βάσιμες, χωρίς ωστόσο να παρακάμψει τους ελέγχους.

Εκτροπές και συνοδεία μαχητικών στην Ιταλία

Πολλαπλά περιστατικά καταγράφηκαν και στην Ιταλία.

Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε στην αεροπορική βάση Εβρέ της Γαλλίας. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ανακοίνωσε ότι αναζητά λύσεις για τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους.

Την ίδια ώρα, αεροσκάφος της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη έφτασε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο με συνοδεία ιταλικών μαχητικών. Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και δεύτερη πτήση της φινλανδικής εταιρείας, με προορισμό τη Βιέννη.

Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης δύο πτήσεις της Wizz Air που αναχώρησαν από το Μαλπένσα του Μιλάνου. Η μία κατευθυνόταν προς το Βουκουρέστι και η άλλη προς τη Βαρσοβία. Το αεροσκάφος με προορισμό την πολωνική πρωτεύουσα προσγειώθηκε εκτάκτως στη Βιέννη.

Απειλές ακόμη και μέσω email στην Ισπανία

Τρεις προειδοποιήσεις για βόμβες έλαβαν οι ισπανικές αρχές μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, περίπου στις 09:00 τοπική ώρα.

Τα μηνύματα αφορούσαν δύο αναχωρήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι, καθώς και τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο.

Στην Πράγα προσγειώθηκαν κανονικά δύο πτήσεις της easyJet από τη Βρετανία, μία από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα, παρά τις απειλές που είχαν προηγηθεί.

Αντίστοιχα, η πτήση της LOT από τη Βαρσοβία έφτασε στις Βρυξέλλες χωρίς εκτροπή. Στην Κοπεγχάγη, ειδική στρατιωτική μονάδα ελέγχου βομβών ερεύνησε δύο αεροσκάφη, χωρίς να βρει εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Τρίτο κύμα μέσα σε λίγες ημέρες

Οι σημερινές απειλές έρχονται σε συνέχεια δύο προηγούμενων περιστατικών.

Τη Δευτέρα, πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια αναγκάστηκε να εκτραπεί στη Βουδαπέστη, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα.

Την Τρίτη, περίπου δέκα εμπορικές πτήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες δέχθηκαν αντίστοιχες απειλές. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις της Ryanair, δύο με προορισμό τη Βαρσοβία, μία της SAS και μία της Wizz Air από το Μπέργκαμο προς τη Σόφια.

Και τότε, οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν ύποπτες συσκευές. Την ίδια ημέρα, απειλή για βόμβα δέχθηκε και κρουαζιερόπλοιο.

Άγνωστοι οι αποστολείς των απειλών

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από τα διαδοχικά μηνύματα ούτε ποιος είναι ο στόχος τους.

Στην περίπτωση της Πράγας, οι απειλές έφτασαν μέσω email από ανώνυμες διευθύνσεις, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Ορισμένοι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι ψευδείς προειδοποιήσεις να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο υβριδικών ενεργειών χαμηλού κόστους, με στόχο τη δημιουργία αναστάτωσης. Οι υποψίες αυτές δεν συνιστούν απόδειξη για την ταυτότητα των δραστών.

Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας αεροπορίας Dyami, επισήμανε ότι πολλές από τις χώρες που επηρεάστηκαν στηρίζουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο γενικός γραμματέας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Γαλλίας, Νικολά Ρος, είχε προειδοποιήσει ενώπιον βουλευτών για την αυξανόμενη κλίμακα υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

Στις μορφές αυτών των ενεργειών συμπεριέλαβε τις δολιοφθορές, τις κυβερνοεπιθέσεις, τη χρήση drones και την κατασκοπεία. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το φαινόμενο δεν πρόκειται να περιοριστεί εύκολα και ενδέχεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.

Η προέλευση των απειλών παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζουν να βρίσκονται σε επιφυλακή.