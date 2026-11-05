Έκρυβαν 3.000 ταραντούλες πριν “πετάξουν” για Γερμανία

Οι περουβιανές αρχές συνέλαβαν έναν Πολωνό και δύο Γερμανούς υπηκόους στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα, καθώς ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση προς τη Γερμανία με περισσότερες από 3.000 ταραντούλες κρυμμένες στις αποσκευές τους.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ποινική διαδικασία για παράνομη διακίνηση άγριας ζωής.

Τα αραχνοειδή απομακρύνθηκαν από τις βαλίτσες των τριών ανδρών και μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένα κέντρα φροντίδας, όπου θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Οι ταραντούλες ήταν κρυμμένες σε κάλτσες και σακούλες μέσα στις αποσκευές, με τον τρόπο συσκευασίας τους να δείχνει ότι η μεταφορά είχε οργανωθεί μεθοδικά.

Αυγά, νεαρά και ενήλικες ταραντούλες στις αποσκευές

Το κατασχεθέν φορτίο περιλάμβανε όλα τα στάδια ανάπτυξης των αραχνοειδών: αυγά, νεαρά δείγματα και πλήρως αναπτυγμένες ταραντούλες. Οι ερευνητές της SERFOR διαπίστωσαν ότι οι τρεις άνδρες είχαν ταξιδέψει σε διαφορετικά οικοσυστήματα του Περού, προκειμένου να συγκεντρώσουν ζώα από πολλές γεωγραφικές περιοχές.

Η έρευνα της SERFOR επικεντρώνεται και στα είδη που δεν έχουν ακόμη επιστημονικά ταξινομηθεί. Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι ένας από τους υπόπτους ενδέχεται να είναι διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα των ταραντούλων.

Προστατευόμενο είδος ανάμεσα στις κατασχεθείσες ταραντούλες

Μεταξύ των χιλιάδων αραχνοειδών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε η Pamphobeteus antinous, μία από τις μεγαλύτερες ταραντούλες της Νότιας Αμερικής. Το συγκεκριμένο είδος θεωρείται απειλούμενο και προστατεύεται νομικά στο Περού.

Η παρουσία προστατευόμενων ειδών μπορεί να επιβαρύνει τη θέση των τριών συλληφθέντων. Στο Περού, η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων τιμωρείται με κάθειρξη από τρία έως πέντε χρόνια, ενώ για προστατευόμενα είδη η ποινή μπορεί να φτάσει έως τα επτά έτη.

Η SERFOR εκτιμά ότι οι ταραντούλες προορίζονταν πιθανότατα για την παράνομη αγορά εξωτικών ζώων, για ιδιωτικές συλλογές ή για ερευνητική χρήση.

Πηγή Βίντεο: X – CBS News