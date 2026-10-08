Europol: Συλλήψεις για δίκτυο ναρκωτικών των Δυτικών Βαλκανίων

Σχεδόν 50 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης κατά δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με μέλη από τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο συνδέεται με δολοφονίες, απαγωγές, πυροβολισμούς και επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα, με υποστήριξη της Europol, επικεντρώθηκε σε ομάδα που φέρεται να έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσα σε νόμιμα εμπορικά φορτία.

Η μεγαλύτερη δράση πραγματοποιήθηκε προχθες, όταν οι αρχές ερεύνησαν 42 ακίνητα στη Σλοβενία και την Ισπανία. Οι συλλήψεις συντονίστηκαν από κέντρο επιχειρήσεων στη Λιουμπλιάνα, με συμμετοχή της Europol και των αρχών της Κροατίας.

Συνολικά έγιναν 34 συλλήψεις στη Σλοβενία, μία στην Ισπανία και μία στην Κροατία, ενώ άλλοι 11 ύποπτοι είχαν συλληφθεί σε προγενέστερο στάδιο της έρευνας. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 66 κιλά ναρκωτικών, 51 κιλά κάνναβης και 15 κιλά αμφεταμίνης, καθώς και όπλα, κοσμήματα και μετρητά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europol

Βίαια αντίποινα μετά από απώλειες φορτίων ναρκωτικών

Οι ερευνητές συνέδεσαν το δίκτυο με σειρά περιστατικών ένοπλης βίας, δολοφονιών και απόπειρων ανθρωποκτονίας, καθώς και με την απαγωγή μέλους της ομάδας. Στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν και εκρηκτικά, μεταξύ αυτών χειροβομβίδες, με στόχους κυρίως μέλη του δικτύου ή συγγενείς τους.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι, όταν φορτία χάνονταν, κατασχένονταν από τις αρχές ή δημιουργούνταν εσωτερικές διαφωνίες, ακολουθούσαν βίαιες ενέργειες αντιποίνων. Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τη βία για να ανακτήσουν ζημιές, να τιμωρήσουν πρόσωπα που θεωρούσαν υπεύθυνα και να επιβάλουν τον έλεγχό τους στις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης υπόθεση απόπειρας δολοφονίας στην Ισπανία. Το δίκτυο περιλάμβανε υπηκόους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της Σερβίας, καθώς και υπόπτους από τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ολλανδία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europol

SKY ECC και CryptCom στην οργάνωση μεταφορών

Τα μέλη του δικτύου φέρονται να χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες πλατφόρμες επικοινωνίας υψηλής ασφάλειας, ανάμεσά τους τις SKY ECC και CryptCom. Μέσω αυτών συντόνιζαν μεταφορές, επικοινωνούσαν με συνεργούς και επιχειρούσαν να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους από τις διωκτικές αρχές.

Η οργάνωση φέρεται να στρατολογούσε οδηγούς, κυρίως από τη Σλοβενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τη Βουλγαρία. Οι μεταφορές γίνονταν με φορτηγά, βαν και επιβατικά αυτοκίνητα, στα οποία τα ναρκωτικά συνυπήρχαν με νόμιμα προϊόντα.

Κοκαΐνη, κάνναβη, αμφεταμίνη, MDMA και μεθαμφεταμίνη μεταφέρονταν από το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ισπανία προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα καθιερωμένα εμπορικά δρομολόγια παρείχαν κάλυψη στις παράνομες αποστολές, ενώ οι νόμιμες παραδόσεις δημιουργούσαν εισόδημα και περιόριζαν τα έξοδα μεταφοράς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europol

Οι κατασχέσεις από το 2022 έως το 2026

Από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι αρχές κατέσχεσαν 253 κιλά κοκαΐνης, 404 κιλά κάνναβης, 18,8 κιλά μεθαμφεταμίνης και 825 γραμμάρια MDMA. Κατασχέθηκαν ακόμη 550 λίτρα οξικού ανυδρίτη, χημικής πρόδρομης ουσίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ναρκωτικών.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο με σιγαστήρα, πυρομαχικά και αρκετά πιστόλια. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι οι ποσότητες που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποτελούσαν μέρος μόνο της συνολικής δραστηριότητας που αποδίδεται στο δίκτυο.

Η ανάλυση των επικοινωνιών μέσω SKY ECC, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία των ερευνών, έδωσε τη δυνατότητα στις αρχές να ανασυνθέσουν επιπλέον μεταφορές και συναλλαγές που συνδέονται με μέλη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europol

Διώξεις για επιπλέον τόνους ναρκωτικών

Οι ύποπτοι αναμένεται να διωχθούν και για πρόσθετες ποσότητες που αποδίδονται στη δράση τους: περίπου 2,5 τόνους κάνναβης, 474 κιλά κοκαΐνης, 104 κιλά ηρωίνης, 30 κιλά αμφεταμίνης, 11,6 κιλά MDMA, ένα κιλό κεταμίνης, ένα κιλό χασίς, 18.000 δισκία έκστασης και 1.000 μονάδες ψυχοδραστικών μανιταριών.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν επίσης 45 λίτρα ελαίου που προορίζονταν για την παραγωγή αμφεταμίνης. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το συμπέρασμα ότι το εύρος της φερόμενης διακίνησης ξεπερνά σημαντικά τις ποσότητες που κατασχέθηκαν κατά τις επιχειρήσεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Europol

Συντονισμός από τη Λιουμπλιάνα με τη συμμετοχή 22 χωρών

Η Europol παρείχε αναλυτική υποστήριξη και συνέδραμε στον συντονισμό των εθνικών αρχών καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 22 χώρες.

Την ημέρα της επιχείρησης, ειδικός της Europol και Κροάτης ερευνητής βρέθηκαν στο κέντρο συντονισμού στη Λιουμπλιάνα. Από εκεί υποστήριξαν τις ομάδες στο πεδίο και συντόνισαν σε πραγματικό χρόνο τις συλλήψεις στις εμπλεκόμενες χώρες.

Στην ημέρα δράσης συμμετείχαν η Εθνική Αστυνομία της Σλοβενίας, η Οργανική Δικαστική Αστυνομική Μονάδα της Πολιτοφυλακής της Βαρκελώνης στην Ισπανία και η Εθνική Αστυνομία της Κροατίας.