Επεισόδια στην Μανίλα . Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές για τη σύνοδο κορυφής του ASEAN

Αντιμέτωποι με διαμαρτυρίες για το πόσο ακριβά έχουν γίνει τα βασικά αγαθά έρχονται οι ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας που φτάνουν στις Φιλιππίνες για τη σύνοδο κορυφής του ASEAN. Υπάρχει επίσης οργή για την πρωτοβουλία στην αλυσίδα εφοδιασμού Τεχνητής Νοημοσύνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, που ονομάζεται Pax Silica, όπως μεταδίδουν ανταποκριτές μέσων ενημέρωσης.

Τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την εκτόξευση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα. Συνδέουν την ακρίβεια με την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καταλογίζοντας ευθύνες στις αμερικανικές πολιτικές.

Οργανώσεις καταγγέλλουν ότι τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο εκατοντάδων υπαίθριων πάγκων και μικρών καταστημάτων εστίασης.

Πολίτες και εργατικά συνδικάτα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του προέδρου Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ για τον υψηλό προϋπολογισμό της συνόδου, ο οποίος ανέρχεται σε 22,9 δισεκατομμύρια πέσος, τη στιγμή που μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Η στάση της κυβέρνησης και η ατζέντα της συνόδου

Οι αρχές έχουν αναπτύξει περισσότερους από 22.900 αστυνομικούς σε καίρια σημεία της Μανίλα, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με διαδηλωτές. Παράλληλα, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας χορηγεί έκτακτη ενίσχυση 10.000 πέσος και πακέτα τροφίμων στους μικροπωλητές των οποίων οι επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους.