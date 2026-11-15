Μια καθηλωτική εμπειρία στη «Χώρα των Θαυμάτων» του Λονδίνου

Το διαχρονικό παιδικό κλασικό έργο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» επιστρέφει μέσα από μια νέα, σύγχρονη εκδοχή του λογοτεχνικού αριστουργήματος.

Περισσότερα από 160 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση της Χώρας των Θαυμάτων στους αναγνώστες από τον Λιούις Κάρολ, μια καθηλωτική παραγωγή στο Λονδίνο, προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά εμβληματικούς χαρακτήρες του έργου, όπως τον Λευκό Κούνελο, τη Γάτα του Τσεσάιρ, την Κάμπια, τον Τρελοκαπελά, τη Βασίλισσα των Καρδιών και φυσικά την ίδια την Αλίκη.

«Γιατί εδώ και γιατί στο Λονδίνο; Επειδή, φυσικά, η Αλίκη γεννήθηκε εδώ. Αυτή είναι η γενέτειρά της. Επομένως, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που την επιστρέφουμε στο σπίτι της, ανέφερε ο συνιδρυτής της Cites Immersives, Άντονι Σαμάμα.

«Μπαίνεις στο δωμάτιο της Κάμπιας και εκείνη σου θέτει ένα από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα: “Ποιος είσαι;”», δήλωσε ο Ζαν Βερζές, δημιουργικός διευθυντής και συνιδρυτής της παραγωγής.

Η ιστορία της Αλίκης ξεδιπλώνεται μέσα από τη θεατρική αφήγηση, τις ζωντανές παραστάσεις, την τεχνολογία χαρτογράφησης προβολών και πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα, σε δέκα καθηλωτικούς χώρους συνολικής έκτασης 26.000 τετραγωνικών ποδιών.

«Βρίσκεσαι διαρκώς σε μια κατάσταση ευχάριστου αποπροσανατολισμού από όσα βλέπεις και ακούς. Και αυτό δημιουργεί, κατά κάποιον τρόπο, μια Χώρα των Θαυμάτων γεμάτη εκπλήξεις», ανέφερε ο καθηγητής Αγγλικής Λογοτεχνίας Ρόμπερτ Ντάγκλας-Φέρχερστ.

Μπαίνοντας στο Σπίτι του Κούνελου, οι επισκέπτες παρακολουθούν την Αλίκη να αλλάζει μέγεθος, προτού χαθούν στο Δάσος της Γάτας του Τσεσάιρ και καταλήξουν στο εμβληματικό Τρελό Τσάι, όπου το τραπέζι ζωντανεύει μέσα από οφθαλμαπάτες και χαρακτήρες εγκλωβισμένους σε έναν αέναο κύκλο παραλογισμού.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στην Αίθουσα των Ονείρων, όπου η τεχνολογία προβολής 360 μοιρών δίνει μια συγκινησιακή κορύφωση στο ταξίδι της Αλίκης, προσκαλώντας το κοινό να αναλογιστεί τα διαρκώς μεταβαλλόμενα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.

Πηγή: Reuters