Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι οποίες απεικονίζουν τις ζημιές που υπέστησαν δύο αεροπλάνα στο Μαϊάμι, επειτα από την σύγκρουσή τους στο αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, τα δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον διάδρομο τροχοδρόμησης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι, μόλις μία ημέρα αφότου “πάγωσαν” οι πτήσεις σε εθνικό επίπεδο προκάλεσε εκτεταμένες ακυρώσεις και ταξιδιωτικό χάος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, «Το ακροπτερύγιο ενός Boeing 737 της Copa Airlines προσέκρουσε στη μύτη ενός Boeing 767 της UPS ενώ τα αεροσκάφη τροχοδρομούσαν».

Οι εικόνες από το σημείο φανερώνουν την έκταση των υλικών ζημιών, καθώς και τις στιγμές αγωνίας των επιβατών.

Ενώ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, στη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε το βράδυ.

Ποιος έπρεπε να δώσει προτεραιότητα;

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν πει στο πλήρωμα της UPS να δώσει προτεραιότητα στην πτήση της Copa, ανέφερε η FAA. Η υπηρεσία διερευνά τη σύγκρουση.

Η UPS δήλωσε ότι είναι «δεσμευμένη να συνεργαστεί με τις αρχές για να διαπιστωθεί τι συνέβη» και σημείωσε ότι το πλήρωμά της είναι ασφαλές.

Η Copa Airlines δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «λυπάται για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει αυτό το περιστατικό στους επιβάτες μας. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και θα συνεργαστούμε με τις αρχές καθώς διεξάγουν την έρευνά τους».

Και οι 166 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος έχουν έκτοτε αποβιβαστεί και το αεροσκάφος επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η πτήση της Copa Airlines είχε μόλις προσγειωθεί στο Μαϊάμι από την Πόλη του Παναμά, στον Παναμά, ενώ μια πτήση της UPS ετοιμαζόταν να απογειωθεί για την Μπογκοτά της Κολομβίας, περίπου την ώρα του περιστατικού.