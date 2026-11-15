Μακρόν για Ουκρανία: «Συνταγή για τον επόμενο πόλεμο» η περικοπή της βοήθειας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η μείωση των πόρων προς την Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε μια άδικη ειρήνη και να ενισχύσει την ανασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η παρέμβασή του συνδέεται με τη θέση της Μαρίν Λεπέν, ακροδεξιάς υποψήφιας και φαβορί στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, η οποία αμφισβητεί τη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο.

«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας» θέλουν «να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη», διακινδυνεύοντας μια «διαρκή ευαλωτότητα» ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Μακρόν.

Με ανάρτησή του στο X, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε: «Αυτή είναι μια συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας».

Η θέση της Μαρίν Λεπέν για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει πως, εφόσον εκλεγεί, σχεδιάζει να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά την πάροδο έξι μηνών. Η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή.

Η θέση αυτή έχει προκαλέσει επικρίσεις από τη γαλλική κυβέρνηση, καθώς και από υποψηφίους που κινούνται σε όλο το πολιτικό φάσμα, από τη σοσιαλδημοκρατία έως τη δεξιά πτέρυγα.

Κριτική για τη στάση του απέναντι στη Ρωσία δέχεται και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας. Ο Μελανσόν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ως ο υποψήφιος που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τη Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του επόμενου Μαΐου, ενώ οι αντίπαλοί του θεωρούν τη στάση του φιλορωσική.

Μακρόν: Η άμυνα της Ουκρανίας αφορά όλη την Ευρώπη

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνέδεσε άμεσα την ουκρανική άμυνα με την ασφάλεια της Γαλλίας και της Ευρώπης. «Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, έπειτα από δύο θητείες.

«Το να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί. προστατεύομαι την Γαλλία και τους Γάλλους», είπε.

Οι Ευρωπαίοι, που φαίνονται έτοιμοι να διεκδικήσουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, εξέφρασαν στη σύνοδο κορυφής του Δουβλίνου την Παρασκευή ανησυχίες για μια ρωσική «παγίδα». Η Μόσχα είχε προηγουμένως απορρίψει το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής συμμετοχής στις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ και η πίεση του Πούτιν

Κατά τον Μακρόν, η Ρωσία επιδιώκει οι συζητήσεις να στραφούν στην «αρχιτεκτονική ασφάλειας» της Ευρώπης. Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει πρόθεση ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.

«Οι τελευταίες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους το έχουν δείξει αυτό: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Αλλά είναι σαφές ότι στοιχηματίζει στο να λυγίσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει αυξάνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι αυτόν τον χειμώνα. Η ευθύνη μας είναι να ματαιώσουμε αυτό το στοίχημα».

Ο Μακρόν ζήτησε οι συνομιλίες για την Ουκρανία να επεκταθούν στις εγγυήσεις της επόμενης ημέρας του πολέμου και στις ευθύνες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στις συνομιλίες για την Ουκρανία, «πρέπει τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα και να δηλώσουμε με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων, τι θέλουμε για την μεταπολεμική περίοδο», αλλά και «να προσδιορίσουμε τι περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν.