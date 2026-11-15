Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία . Επίθεση με drones σε εργοστάσιο πετροχημικών

Ένα από τα μεγαλύτερα πετροχημικά εργοστάσια τυλίχτηκε στις φλόγες στο Ταταρστάν της Ρωσίας.Το εργοστάσιο Nizhnekamskneftekhim, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πετροχημικούς παραγωγούς της Ρωσίας.

Παράγει συνθετικό καουτσούκ, πλαστικά και αιθυλένιο, με παραγωγή περίπου 3 εκατομμυρίων τόνων το 2025.

Ο δήμαρχος του Νιζνεκάμσκ, Ραντμίρ Μπελιάεφ, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τραυματισμούς, αλλά όχι θανάτους, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα ήταν ενεργή.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα η επίθεση αποτελεί μέρος της εκστρατείας της Ουκρανίας κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, με στόχο τη διατάραξη της παραγωγής καυσίμων και της χρηματοδότησης του πολέμου.Ωστόσο η Ουκρανία μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης.