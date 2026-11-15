Ντέμι Μουρ: Γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της με τις τρεις κόρες και την εγγονή της

Με την οικογένειά της στο πλευρό της υποδέχτηκε τα 64α γενέθλιά της η Ντέμι Μουρ, σε μια ξεχωριστή γιορτή γεμάτη χαμόγελα, εκπλήξεις και τρυφερές οικογενειακές στιγμές. Η σταρ του Χόλιγουντ γιόρτασε μαζί με τις τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, καθώς και με την εγγονή της, Λουέτα Άισλι Τόμας Γουίλις.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι, δίνοντας μια γεύση από την ιδιαίτερη ημέρα της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει μπροστά σε εντυπωσιακά μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της, ενώ σε άλλο βίντεο οι τρεις κόρες της και η μικρή εγγονή της τής τραγουδούν το «Happy Birthday», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Ξεχωριστή θέση στη γιορτή είχαν και οι γλυκές εκπλήξεις, με μία από αυτές να είναι μια πιατέλα με μπισκότα διακοσμημένα με φωτογραφίες της Ντέμι Μουρ από εμβληματικές κινηματογραφικές εμφανίσεις και φωτογραφίσεις της, που θυμίζουν σημαντικούς σταθμούς της μακρόχρονης πορείας της στο Χόλιγουντ.

«Ευγνώμων! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, οι κόρες της δεν παρέλειψαν να εκφράσουν δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό τους για τη μητέρα τους, δημοσιεύοντας κοινές οικογενειακές φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα, με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα.