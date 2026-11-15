Άιζενκοτ σε Νετανιάχου: “…αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε μένα”

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κούρσα για τον σχηματισμό της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, κατήγγειλε σήμερα τα «κόλπα» του απερχόμενου πρωθυπουργού. Ειδικότερα, ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και διαπραγματεύσεις, παρόλο που οι συνομιλίες μεταξύ των κομμάτων τους έχουν ήδη προγραμματιστεί για σήμερα.

«Ο Νετανιάχου ζητά διαπραγματεύσεις ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί, ισχυρίζεται ότι θέλει ενότητα, αλλά (…) διχάζει και προκαλεί εντάσεις σαν να μην υπάρχει αύριο», δήλωσε ο Άιζενκοτ, προσθέτοντας ότι «έχει συνειδητοποιήσει την ήττα του στις εκλογές».

«Καλή η προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε μένα», τόνισε.

Χθες ο Νετανιάχου ζήτησε εκ νέου τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μαζί με τον αντίπαλό του Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «εγγυηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ» απέναντι στο Ιράν, την απειλή του οποίου ο απερχόμενος πρωθυπουργός ορκίστηκε να εξαλείψει «μια για πάντα».