Σοβαρά επεισόδια στην Γαλλία.Φωτιές και δακρυγόνα

480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Γαλλία σε ένδειξη συμπαράστασης στις μαθητικές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τα συνδικάτα.

Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν ενώ στη λεωφόρο Σεν-Μισέλ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα μετά από ρίψεις αντικειμένων.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε μετά την έκρηξη μεγάλης κροτίδας στην Πλας Βωμπάν στο Παρίσι.