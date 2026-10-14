Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο Κίεβο
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε, ότι ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, το βράδυ της Τρίτης, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, σχετικά για επικείμενη επίθεση.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Ουκρανός Πρόεδρος, έγραψε, ότι «Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη».
Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως κατά την ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για έναν νεκρό και 17 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.
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