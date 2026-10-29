Δυστύχημα Ισπανία: Οργή πολιτών ζητούν την παραίτηση του Υπουργού

Την παραίτηση του Ισπανού υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ζήτησαν χιλιάδες πολίτες με αφορμή την Τραγωδία στο Τολέδο. Αναφορές κάνουν λόγο για κενά ασφαλείας τα οποία έβαλαν τα δύο τρένα σε ΄΄τροχιά θανάτου΄΄. Οι αρχές τώρα καλούνται να απαντήσουν εαν υπήρχε τηλεδιοίκηση, εαν παρακολουθούσε κάποιος την πορεία των τρένων. Εστιάζουν την ερευνά τους στις συνομιλίες των σταθμαρχών .

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη για να απαιτήσουν απόδοση ευθυνών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που άφησε τουλάχιστον 68 νεκρούς στο Τολέδο.

Επί δύο ώρες μετά τις 8:00 μ.μ. επικράτησε ένταση στην πλατεία Σαν Χουάν ντε λα Κρουζ της Μαδρίτης, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας σημειώθηκαν συμπλοκές, ρίψεις αντικειμένων και αστυνομικές επεμβάσεις με χρήση γκλομπ και σπρέι πιπεριού για την απομάκρυνση του πλήθους από τους δρόμους και τη λεωφόρο.

Σύμφωνα με την EL PAIS οι αρχές εστιάζουν την ερευνά τους τα 17 λεπτά κατά τα οποία κανείς στο κέντρο ελέγχου δεν είδε ότι την ΄΄πορεία θανάτου΄΄ των δύο τρένων.

Οι καταγγελίες για τα συστήματα ERTMS και ASFA

Σύμφωνα με την El Español υπάρχουν ερωτήματα για τη διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Tο σύστημα ERTMS, το οποίο χρησιμοποιείται για την επιτήρηση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της ταχύτητας των τρένων, είχε ανατεθεί το 2021 και θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο. Η λειτουργία του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία, αλλά στη συγκεκριμένη γραμμή το σύστημα δεν λειτουργούσε.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα ΄΄καίνε΄΄ τον ελεγκτή

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των μηχανοδηγών των δύο τρένων, τις οποίες έφερε στο φως το RTVE. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ελεγκτής έδωσε οδηγία στον μηχανοδηγό του τρένου να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα. Σε αυτό το δίκτυο αναφέρουν τα τοπικά μέσα η ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.