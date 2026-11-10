Δημοσκόπηση Reuters: Οι Αμερικανοί θέλουν το Κογκρέσο να βάλει τέλος στον πόλεμο στο Ιράν

Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών αξιώνει από το νέο Κογκρέσο, όπου οι Δημοκρατικοί κατέχουν πλέον τα ηνία, να παρέμβει άμεσα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την κατάργηση των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πληθώρα εισαγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τετραήμερη σφυγμομέτρηση που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 71% των ερωτηθέντων (μεταξύ των οποίων το 93% των Δημοκρατικών και το 51% των Ρεπουμπλικάνων) επιθυμεί τη θέσπιση νομοθεσίας που θα βάζει τέλος στη στρατιωτική σύγκρουση, ενώ ένα εξίσου σημαντικό 62% τάσσεται υπέρ της ανάκλησης των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πολεμική αναμέτρηση προκάλεσε εκτόξευση στις τιμές της ενέργειας, επιτείνοντας το κύμα πληθωρισμού που είχε ήδη πυροδοτηθεί από την εμπορική πολιτική των δασμών. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνεται των επιλογών του, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο αναγκαίο για την αποτροπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τους δασμούς απαραίτητους για την προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις φθηνές εισαγωγές.

Παράλληλα, η ευρεία πλειοψηφία των ψηφοφόρων και από τις δύο παρατάξεις υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τη δημοκρατική ηγεσία του Κογκρέσου.

Σχεδόν 9 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι η καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής πρέπει να αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα του νομοθετικού σώματος κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του. Ωστόσο, έντονη είναι η ανησυχία ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να αναλώσουν τη δύναμή τους σε δικαστικές διαμάχες κατά του προέδρου, καθώς το 42% κρίνει ως «κακή για τη χώρα» μια ενδεχόμενη διαδικασία καθαίρεσης (impeachment) του Τραμπ, έναντι του 33% που θα την έβλεπε θετικά.

Τέλος, η δημοσκόπηση αποτυπώνει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια, με κανένα από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα να μην απολαμβάνει την ισχυρή εμπιστοσύνη των πολιτών. Η αποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ κινείται κοντά στα ιστορικά χαμηλά της καριέρας του, αγγίζοντας μόλις το 32%, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι συγκεντρώνουν 35% θετικές γνώμες έναντι 60% αρνητικών. Αντίστοιχα, ούτε οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς παραμένουν σε αρνητικό έδαφος με 45% θετικές κρίσεις έναντι 51% αρνητικών.