Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα στο Μαλιμπού: 16χρονος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που ο οδηγός κοιμόταν μέσα και τον σκότωσε
Οι εικόνες που καταγράφοντα στο βίντεο κάμερας ασφαλείας κόβουν την ανάσα . Στο βίντεο φαίνεται ένα SUV να κινείται με ταχύτητα στον δρόμο, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο και κινηθεί προς την άκρη του οδοστρώματος. Εκεί χτυπάει το όχημα του Ryo Uchimiya, όπως ήταν το όνομα του σεφ.
Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το αυτοκίνητο του 51χρονου έπεσε πάνω σε δεύτερο όχημα, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε σε τρίτο αυτοκίνητο. Στις εικόνες ακούγεται ο δυνατός ήχος της πρώτης πρόσκρουσης.
Ο Uchimiya βρέθηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του μετά το δυστύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος Σεφ είχε αποκοιμηθεί στο αυτοκίνητό του, καθώς ετοιμαζόταν για δουλειά σε εκδήλωση catering.
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