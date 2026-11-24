Την απόφαση του Αντόνι Γκαουντί να κληροδοτήσει ολόκληρη την περιουσία του για την αποπεράτωση της Sagrada Familia στη Βαρκελώνη αποκαλύπτει η απογραφή των υπαρχόντων του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κολλέγιο Συμβολαιογράφων της Καταλονίας. Το δωδεκασέλιδο χειρόγραφο ντοκουμέντο, που φέρει ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1926, ήρθε στο φως μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα, οπότε και ήρθη το καθεστώς εμπιστευτικότητας των συμβολαιογραφικών αρχείων.

Ο σπουδαίος Καταλανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 1926 σε ηλικία 73 ετών, είχε αφιερώσει το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του στον εμβληματικό ναό της Βαρκελώνης. Από τα στοιχεία της απογραφής προκύπτει ότι η προσωπική του περιουσία ήταν λιτή και ότι μοναδική του επιθυμία ήταν να διατεθεί εξ ολοκλήρου στο έργο της Sagrada Familia.

Το σπίτι στο Park Güell και τα τραπεζικά υπόλοιπα

Το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο του Γκαουντί ήταν η μονοκατοικία στην οποία διέμενε στο Park Güell. Η εμπορική αξία του ακινήτου εκτιμήθηκε στις 42.000 πεσέτες, ενώ οι εκτελεστές της διαθήκης το κοστολόγησαν στις 45.000 πεσέτες ενόψει της πώλησής του.

Παράλληλα, στους τραπεζικούς του λογαριασμούς υπήρχαν συνολικά 2.991,62 πεσέτες — εκ των οποίων 1.870,08 πεσέτες σε τρεχούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ισπανίας στη Βαρκελώνη και 1.121,54 πεσέτες σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Στην καταγραφή περιλαμβανόταν επίσης μια ετήσια οφειλή 564 πεσετών προς την οικογένεια Γκουέλ για το οικόπεδο της κατοικίας του.

Η τελευταία βούληση υπέρ της Sagrada Familia

Όπως κατέγραψαν τα πρόσωπα που είχε ορίσει ο ίδιος για τη διευθέτηση των κληρονομικών του, επιθυμία του Γκαουντί ήταν να ρευστοποιηθούν όλα τα υπάρχοντά του, ώστε τα χρήματα να διατεθούν στη συνέχιση των εργασιών της βασιλικής.

Για να γνωστοποιήσει την τελευταία του θέληση, είχε επιλέξει τρεις ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του: τον ιερέα της Sagrada Familia, Γκιλ Παρές, τον γιατρό και στενό του φίλο, Περέ Σανταλό, καθώς και τον αρχιτέκτονα Ντομέντς Σουγράνες, μαθητή και στενό συνεργάτη του.

Οι τρεις άνδρες λειτούργησαν βάσει του θεσμού των «κληρονόμων εμπιστοσύνης» — μιας νομικής πρόβλεψης που έδινε τη δυνατότητα στον διαθέτη να ορίζει έμπιστα πρόσωπα για να ανακοινώσουν τη βούλησή του μετά θάνατον, χωρίς τα ίδια να είναι κατ’ ανάγκη οι κληρονόμοι. Έτσι, μετά τον θάνατό του, προχώρησαν στην απογραφή της περιουσίας και δήλωσαν επίσημα τον προορισμό της.

Η διαθήκη του 1911 που χάθηκε στον Ισπανικό Εμφύλιο

Ο Γκαουντί είχε συντάξει την πρώτη του διαθήκη το 1911 στην Πουιγκσερντά των Πυρηναίων, όπου είχε μεταβεί για να αναρρώσει από πυρετό της Μάλτας. Ωστόσο, το πρωτότυπο έγγραφο δεν σώθηκε, καθώς κάηκε το 1936, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο συμβολαιογραφικό γραφείο όπου φυλασσόταν, στην αρχή του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Εξαιτίας αυτής της απώλειας, η μεταθανάτια απογραφή συνιστά σήμερα ένα από τα πολυτιμότερα σωζόμενα τεκμήρια για τις τελευταίες επιθυμίες του αρχιτέκτονα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα έγγραφα υπάρχει και η υπογραφή του Μανουέλ Αθάνια —μετέπειτα προέδρου της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας— ο οποίος εκείνη την περίοδο υπηρετούσε στο υπουργείο Δικαιοσύνης και επικύρωσε το πιστοποιητικό τελευταίων βουλήσεων του Γκαουντί.

Το τραγικό τέλος του στη Βαρκελώνη

Ο Αντόνι Γκαουντί έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 1926, όταν χτυπήθηκε από τραμ στους δρόμους της Βαρκελώνης. Επειδή δεν έφερε μαζί του ταυτότητα και η εμφάνισή του ήταν ταπεινή, οι περαστικοί και οι αρχές τον εξέλαβαν αρχικά για έναν άπορο, άγνωστο περαστικό.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν ολοκληρωτικά δοσμένος στη Sagrada Familia, φτάνοντας στο σημείο να ζει μέσα στο εργαστήριο που είχε στήσει στον χώρο του ναού για να επιβλέπει καθημερινά την πρόοδο των εργασιών.

Η αποκάλυψη της κληρονομιάς του έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για το μνημείο, καθώς το 2026 εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Ιησού Χριστού, το υψηλότερο σημείο της βασιλικής, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την ολοκλήρωση του οράματος του Γκαουντί.