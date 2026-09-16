Αμάντα Σέιφριντ- Τόμας Σαντόσκι ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους

Η Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried) και ο Τόμας Σαντόσκι (Thomas Sadoski) αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, εννέα χρόνια μετά τον γάμο τους.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την είδηση με κοινή του δήλωση στο περιοδικό People, γνωστοποιώντας πως βρίσκεται σε διάσταση «εδώ και καιρό».

«Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για εμάς και την οικογένειά μας. Θα στηρίζουμε πάντα ο ένας τον άλλον και αυτό είναι καλό» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ