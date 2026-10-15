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Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

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ALPHA NEWS

Ζούσε 4 χρόνια με μία χειρουργική βελόνα μέσα στο σώμα του

Ζητά αποζημίωση 250.000 ευρώ από ιδωτική κλινική
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 10:56

Συγκλονίζει η ιστορία του Χάρη Χατζηδοπαυλάκη, ο οποίος ζούσε για 4 χρόνια με χειρουργική βελόνα μέσα στο σώμα του. 

Σήμερα ζητά αποζημίωση 250.000 ευρώ από ιδιωτική κλινική.

Όπως είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή, Super Κατερίνα: ” Στην αγγειογραφία που κάναμε μου είπαν, ο αγγειοχειρουργός και ο χειρουργός, ότι η βελόνα “χόρευε” μπροστά τους. 

 

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