Ζούσε 4 χρόνια με μία χειρουργική βελόνα μέσα στο σώμα του

Συγκλονίζει η ιστορία του Χάρη Χατζηδοπαυλάκη, ο οποίος ζούσε για 4 χρόνια με χειρουργική βελόνα μέσα στο σώμα του.

Σήμερα ζητά αποζημίωση 250.000 ευρώ από ιδιωτική κλινική.

Όπως είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή, Super Κατερίνα: ” Στην αγγειογραφία που κάναμε μου είπαν, ο αγγειοχειρουργός και ο χειρουργός, ότι η βελόνα “χόρευε” μπροστά τους.