Ζούσε 4 χρόνια με μία χειρουργική βελόνα μέσα στο σώμα του
Ζητά αποζημίωση 250.000 ευρώ από ιδωτική κλινική
Συγκλονίζει η ιστορία του Χάρη Χατζηδοπαυλάκη, ο οποίος ζούσε για 4 χρόνια με χειρουργική βελόνα μέσα στο σώμα του.
Σήμερα ζητά αποζημίωση 250.000 ευρώ από ιδιωτική κλινική.
Όπως είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή, Super Κατερίνα: ” Στην αγγειογραφία που κάναμε μου είπαν, ο αγγειοχειρουργός και ο χειρουργός, ότι η βελόνα “χόρευε” μπροστά τους.
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