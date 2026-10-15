Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου

Επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε επτά κελιά, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τέσσερις έγκλειστους, όπου σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες των αστυνομικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια,

– ηρωίνη συνολικού βάρους 73,32 γραμμαρίων,

– κοκαΐνη συνολικού βάρους 34,86 γραμμαρίων,

– ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 2,76 γραμμαρίων,

– κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού βάρους 7,46 γραμμαρίων,

– 25,5 ναρκωτικά δισκία,

– πλήθος από πλαστικά σακουλάκια πρόσφορα για συσκευασία μικροδεμάτων ναρκωτικών,

– οκτώ κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, (router) με κάρτα SIM, φορτιστές κινητών τηλεφώνων καθώς και ζεύγος από ασύρματα ακουστικά.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη κρατούμενου για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, ενώ δικογραφίες σχηματίζονται και σε βάρος αγνώστων δραστών για ευρήματα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.