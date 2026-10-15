Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν περίπου 200 ζώα σε σπίτι 54χρονης

Περίπου 200 ζώα είχε στο σπίτι της μια 54χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη χθες το απόγευμα για απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων.

Σε αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα.

Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη

Η σύλληψη της 54χρονης έγινε έπειτα από επεισόδιο με μια 35χρονη γυναίκα από την Αλγερία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 54χρονη φέρεται να απείλησε την άλλη γυναίκα.

Το επεισόδιο οδήγησε στην κινητοποίηση της αστυνομίας και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να διερευνήσουν τι είχε συμβεί.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της 54χρονης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δεν εξασφαλίζονταν για τα ζώα άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα.

Η δικογραφία σε βάρος της 54χρονης

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.

Η 54χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση.