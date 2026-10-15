Σημειωτόν τα αυτοκίνητα στους οδικούς άξονες της Αττικής

Με μεγάλες καθυστερήσεις ξεκίνησε το πρωί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό, ενώ δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας.

Που υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Συγγρού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, με την κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο καλούνται να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις βασικές οδικές αρτηρίες, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη σε αρκετά σημεία.

Αττική Οδός: Έως 25 λεπτά καθυστέρηση προς το Αεροδρόμιο

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί χρειάζονται επιπλέον 20 έως 25 λεπτά για να διανύσουν το τμήμα από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Τι ισχύει για το ρεύμα προς Ελευσίνα

Μικρότερες, αλλά αισθητές, είναι οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο επιπλέον χρόνος διαδρομής υπολογίζεται σε 5 έως 10 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.