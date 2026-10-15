Εγνατία οδός: Κινηματογραφική καταδίωξη- Προσέκρουσε σε δύο περιπολικά

Επισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου, από το Πακιστάν, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο τέσσερις Αφγανούς, όπου ένας από αυτούς βρέθηκε μέσα στο πορτ-μπαγκάζ.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ο νεαρός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα. Ωστόσο, το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε δύο περιπολικά. Σύμφωνα με τις Αρχές,το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, προβάλλοντας αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Όπως διαπιστώθηκε, οι τέσσερις Αφγανοί είχαν περάσει στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο και, κατά δήλωσή τους, είχαν καταβάλει 700 ευρώ, ο καθένας, σε μέλη κυκλώματος το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία.