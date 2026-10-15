Εύδοξος: Έως τις 15 Ιανουαρίου οι δηλώσεις συγγραμμάτων

Από σήμερα, ξεκινούν οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Η προθεσμία για τις δηλώσεις μέσω του συστήματος «Εύδοξος» λήγει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027, ενώ η διανομή των βιβλίων θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιανουαρίου 2027. Δεν θα δοθεί καμία παράταση στις προθεσμίες.

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου οι δηλώσεις συγγραμμάτων

Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, εάν η Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής έχει ορίσει διαφορετική ημερομηνία έναρξης ή λήξης, θα ισχύσει η προθεσμία που έχει καθοριστεί από τη συγκεκριμένη Γραμματεία.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΑΕΑ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των αιτήσεων για την προμήθεια διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος».

Κίνδυνος κυρώσεων για τους εκδότες

Οι εκδότες καλούνται να προχωρήσουν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει ομαλά η διανομή των βιβλίων. Θα πρέπει να φροντίσουν για την άμεση αποστολή των διαθέσιμων αποθεμάτων στα σημεία διανομής και να δηλώσουν σωστά τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων μέσω της εφαρμογής εκδοτών του «Εύδοξου».

Η μη διανομή των βιβλίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και να οδηγήσει σε κυρώσεις από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται ακόμη και η μερική ή ολική διαγραφή τίτλων από το σύστημα, καθώς η μη διανομή συνιστά παραβίαση των συμβατικών όρων με την υπηρεσία «Εύδοξος».