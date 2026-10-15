4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένη πήραν επιτήδειοι

Απίστευτη υπόθεση απάτης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Μια 88χρονη κατήγγειλε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, με τη συνολική λεία να ξεπερνά, σύμφωνα με την ίδια, τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ.

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που ισχυρίστηκε ότι επικοινωνούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

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Το πρόσχημα με τις εργασίες της ΔΕΗ

Ο άγνωστος επικαλέστηκε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ και έπεισε την 88χρονη να βγάλει τα πολύτιμα αντικείμενά της από το σπίτι, στο κέντρο της πόλης, και να τα αφήσει σε σημείο που της υπέδειξε ως ασφαλές.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την καταγγελία, κατάφερε να πάρει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα και να εξαφανιστεί.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, που διερευνά την καταγγελία και αναζητά τον δράστη.