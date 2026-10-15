Ζωγράφου: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό με οπαδικά κίνητρα

Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 33 ετών, συνελήφθησαν για εμπρησμό με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου στον Ζωγράφου Αττικής.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές σε δύο μοτοσικλέτες και σε πολυκατοικία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στόχος τους ήταν άλλη κατοικία, όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Πως έγινε ο εμπρησμός στον Ζωγράφου

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι πλησίασαν πεζοί μια κατοικία. Εκεί, ο 35χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε εύφλεκτο υλικό και να έβαλε φωτιά σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η πουρκαγιά προκάλεσε φθορές σε δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες και υλικές ζημιές στην πολυκατοικία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε σοβαρός και άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των ενοίκων και των διερχόμενων πολιτών.

Η φωτιά κατάσβέστηκε από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλαστικό μπουκάλι με υπολείμματα εύφλεκτου υγρού.

Το οπαδικό κίνητρο και ο λάθος στόχος

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπρηστική επίθεση συνδέεται με αντιπαράθεση μεταξύ υποομάδων οργανωμένων οπαδών της ίδιας ομάδας.

Οι δύο άνδρες φέρονται να έκαναν λάθος στην εκτίμηση της τοποθεσίας και να επιτέθηκαν σε διαφορετική κατοικία από εκείνη που είχαν ως στόχο. Ο πραγματικός στόχος φέρεται να ήταν γειτονικό σπίτι, όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι κατασχέσεις και η εκκρεμής καταδικαστική απόφαση

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που φέρονται να φορούσαν την ημέρα της επίθεσης, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, σύσταση συμμορίας, εμπρησμό, έκρηξη, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας για την αθλητική βία.

Παράλληλα, σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ο 35χρονος θα οδηγηθεί επιπλέον στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του διωκτικού εγγράφου σε βάρος του.