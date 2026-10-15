Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 18:00, στη Θεσσαλονίκη.

Εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης και σύλλογοι συνταξιούχων αναμένεται να συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης ενάντια στην ακρίβεια.

Που και πότε θα γίνει η συγκέντρωση

Το σημείο συνάντησης έχει οριστεί για τις 18:00 στο άγαλμα Βενιζέλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο

Μετά τη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.